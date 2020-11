Coronavirus, bando medici: nessuno vuole andare in Campania (Di giovedì 19 novembre 2020) Il bando ha visto la risposta, la candidatura di poco meno di 200 medici, con 450 posti disponibili. La situazione. medici Covid (Fonte foto: web)La regione Campania ha bisogno di medici, questo lo si è capito negli interventi del presidente Vincenzo De Luca, che ha spesso fatto riferimento alla carenza nei suoi interventi settimanali. Occorrono medici, molti, e quindi si attiva un bando, la Protezione Civile, attraverso il suo dipartimento ha lanciato dunque la selezione, che però non ha riscosso i risultati sperati, almeno per il momento. I medici da reclutare, come detto sono 450, al momento, attraverso il bando della Protezione civile sono arrivate 165 domande, 27 di queste per anestesisti, 20 per infettivologi, ... Leggi su chenews (Di giovedì 19 novembre 2020) Ilha visto la risposta, la candidatura di poco meno di 200, con 450 posti disponibili. La situazione.Covid (Fonte foto: web)La regioneha bisogno di, questo lo si è capito negli interventi del presidente Vincenzo De Luca, che ha spesso fatto riferimento alla carenza nei suoi interventi settimanali. Occorrono, molti, e quindi si attiva un, la Protezione Civile, attraverso il suo dipartimento ha lanciato dunque la selezione, che però non ha riscosso i risultati sperati, almeno per il momento. Ida reclutare, come detto sono 450, al momento, attraverso ildella Protezione civile sono arrivate 165 domande, 27 di queste per anestesisti, 20 per infettivologi, ...

Sono 165 i medici che hanno risposto all'appello della Protezione civile. Dopo le richieste del governatore della Campania Vincenzo De Luca di medici e rianimatori per far ...

