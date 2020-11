Coronavirus, Arcuri: “Perché Regioni non hanno attivato tutti i posti letto? C’è un problema di personale. Ventilatori si producono, i medici no” (Di giovedì 19 novembre 2020) “Ci sono 10.025 posti letto di terapia intensiva attivabili, 8.885 già attivati“. Lo ha detto il Commissario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso della consueta conferenza stampa settimanale per fare il punto sull’emergenza sanitaria in corso. “Abbiamo in programma un ulteriore distribuzione di materiali per arrivare a superare gli 11.200 posti letto in terapia intensiva”, ha aggiunto Arcuri L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) “Ci sono 10.025di terapia intensiva attivabili, 8.885 già attivati“. Lo ha detto il Commissario per l’emergenza, Domenico, nel corso della consueta conferenza stampa settimanale per fare il punto sull’emergenza sanitaria in corso. “Abbiamo in programma un ulteriore distribuzione di materiali per arrivare a superare gli 11.200in terapia intensiva”, ha aggiuntoL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Arcuri: 'Verso vaccinazione di massa nel 2021' #ANSA - Affaritaliani : Arcuri: 72 mln di euro di commissioni Nel mirino un suo amico imprenditore - fattoquotidiano : Coronavirus, sarà Arcuri il responsabile della distribuzione del vaccino anti-Covid in Italia - Agenzia_Dire : #Coronavirus, #Arcuri: “Le misure ne stanno riducendo la forza, e per i #vaccini abbiamo un piano” - fisco24_info : Covid, Arcuri: 'Verso vaccinazione Covid di massa nel 2021' : Per il commissario straordinario all'emergenza Corona… -