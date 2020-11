Coronavirus, Arcuri: “Le misure ne stanno riducendo la forza, e per i vaccini abbiamo un piano” (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – “La forza del virus e’ ancora molto rilevante, ma in realta’ grazie alle misure questa forza si sta riducendo. Il 22 ottobre il numero dei contagiati era dell’82% superiore rispetto alla settimana prima, il 29 ottobre del 66%, il 5 novembre al 28%, il 12 novembre al 10%, oggi rispetto a sette giorni fa si e’ ridotto del 4%“. Lo dice in conferenza il commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri. Leggi su dire (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – “La forza del virus e’ ancora molto rilevante, ma in realta’ grazie alle misure questa forza si sta riducendo. Il 22 ottobre il numero dei contagiati era dell’82% superiore rispetto alla settimana prima, il 29 ottobre del 66%, il 5 novembre al 28%, il 12 novembre al 10%, oggi rispetto a sette giorni fa si e’ ridotto del 4%“. Lo dice in conferenza il commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri.

