Coronavirus, Arcuri annuncia bando su siringhe e aghi: “Sarà acquisto corposo in vista del vaccino anti-Covid che arriverà nei prossimi mesi” (Di giovedì 19 novembre 2020) “Confido che lunedì prossimo riusciremo a bandire la richiesta di offerta per le siringhe e gli aghi per la somministrazione del vaccino. Sarà un acquisto molto corposo che riguarderà tutte le previsioni di dosi di vaccino che immaginiamo possano pervenire nel nostro paese nei prossimi mesi. Le tipologie di siringhe sono almeno tre e le tipologie di aghi sono almeno sei”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri in conferenza stampa “Ho presunzione di pensare che non sia tardi per ordinare le siringhe“, ha poi aggiunto il commissario Arcuri rispondendo a una domanda L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) “Confido che lunedì prossimo riusciremo a bandire la richiesta di offerta per lee gliper la somministrazione del. Sarà unmoltoche riguarderà tutte le previsioni di dosi diche immaginiamo possano pervenire nel nostro paese neimesi. Le tipologie disono almeno tre e le tipologie disono almeno sei”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenzaDomenicoin conferenza stampa “Ho presunzione di pensare che non sia tardi per ordinare le“, ha poi aggiunto il commissariorispondendo a una domanda L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Arcuri: 'Verso vaccinazione di massa nel 2021' #ANSA - Affaritaliani : Arcuri: 72 mln di euro di commissioni Nel mirino un suo amico imprenditore - fattoquotidiano : Coronavirus, sarà Arcuri il responsabile della distribuzione del vaccino anti-Covid in Italia - clikservernet : Coronavirus, Arcuri annuncia bando su siringhe e aghi: “Sarà acquisto corposo in vista del vaccino anti-Covid che a… - clikservernet : Coronavirus, Arcuri: “Perché Regioni non hanno attivato tutti i posti letto? C’è un problema di personale. Ventilat… -