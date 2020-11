Coronavirus | altre Regioni a rischio zona rossa Conte | “Natale più sobrio”

(Di giovedì 19 novembre 2020) Prosegue l’emergenzain Italia. Il Paese si appresta ad entrare nel nono mese di pandemia e sta affrontando il pieno della seconda ondata: dai dati di oggi, si mantengono stabili i dati, con un lievissimo calo dell’incidenza dei positivi rispetto ai tamponi fatti. Nonostante questo, il Ministro Boccia non esclude chesiano a, mentre al contrario il premieresclude un Natale fatto di feste e abbracci., il bollettino di oggi 19 novembre Stando a quanto riportato dal Ministero della Salute, da ieri a oggi sono stati effettuati 250.186 tamponi, a fronte dei quali sono stati rintracciati 36.176 contagi da Covid-19. Rispetto a ieri, sono quasi 2.000 contagiati in più, ma i numeri in realtà ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altre

Il Tirreno

ROMA (ITALPRESS) – Ancora in aumento, anche se di poco, i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sono infatti 36.176 nelle ultime 24 ore (ieri ...Stabili a 7.453 i contagi in Lombardia, in aumento da 3.281 quelli in Piemonte dove però si è passati da 17mila a 41mila tamponi. Inarrestabile la corsa del virus in Alto Adige, 13 decessi in 24 ore ...