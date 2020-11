Coronavirus, a Milano annullati gli 'Oh Bej Oh Bej': la tradizionale fiera di Sant'Ambrogio (Di giovedì 19 novembre 2020) COLPA DELLA PANDEMIA 19 novembre 2020 16:56 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 novembre 2020) COLPA DELLA PANDEMIA 19 novembre 2020 16:56 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca ...

Open_gol : Donati per l’ospedale in Fiera e mai utilizzati: Moncler chiede (e ottiene) la restituzione di 10 milioni da Region… - caritas_milano : Prove Tecniche di umanità Si chiama 'Emozioni Senza Confini” la struttura ideata nel centro servizi alla persona d… - Corriere : Il Covid circolava in Italia già dall’estate 2019: la ricerca dell'Istituto dei Tumori di Milano - Affaritaliani : Coronavirus, scendono i ricoveri Fontana: è l'inizio della discesa? - gandolag : RT @RegLombardia: #LNews #SpaziAler @bologninistefan: a #Milano #vaccinazioni #antinfluenzali gratuite per over 65 e malati cronici, in 4… -