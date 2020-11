Coronavirus, a che punto sono i tamponi fai da te in Italia e perché c’è ancora da aspettare (Di giovedì 19 novembre 2020) Diagnosticarsi la positività al Coronavirus in autonomia. La nuova frontiera di monitoraggio per la Covid-19 potrebbe essere ormai anche il test fai da te. Le piccole scatole con il kit in auto somministrazione si stanno sperimentando in molte parti del mondo e, nella corsa alla diagnosi rapida, anche l’Italia sta cercando di fare del suo. Mentre i virologi discutono sull’effettiva efficacia della soluzione, la speranza è quella di rendere più accessibile a tutti l’iter diagnostico di un virus ancora troppo presente. Tra Veneto, Lombardia e Toscana la nuova modalità di testing potrebbe presto dunque essere diffusa nel Paese sperando di aumentare le capacità di monitoraggio fortemente indebolite dall’aumento dei contagi. I test del Veneto I primi ad annunciare la sperimentazione di un test fai da te, effettuabile a casa in modo ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 novembre 2020) Diagnosticarsi la positività alin autonomia. La nuova frontiera di monitoraggio per la Covid-19 potrebbe essere ormai anche il test fai da te. Le piccole scatole con il kit in auto somministrazione si stanno sperimentando in molte parti del mondo e, nella corsa alla diagnosi rapida, anche l’sta cercando di fare del suo. Mentre i virologi discutono sull’effettiva efficacia della soluzione, la speranza è quella di rendere più accessibile a tutti l’iter diagnostico di un virustroppo presente. Tra Veneto, Lombardia e Toscana la nuova modalità di testing potrebbe presto dunque essere diffusa nel Paese sperando di aumentare le capacità di monitoraggio fortemente indebolite dall’aumento dei contagi. I test del Veneto I primi ad annunciare la sperimentazione di un test fai da te, effettuabile a casa in modo ...

Juan Domingo Roldan, 63 anni, pugile argentino sulla cresta dell’onda negli anni ‘80 quando combattè tre volte per il titolo mondiale dei medi, è morto ieri per il Covid-19. Da giorni Roldan era ricov ...

Covid, scende Rt: quando finisce la seconda ondata, parla Merler

Stefano Merler, ricercatore della Fondazione Bruno Kessler di Trento, è l’epidemiologo che si occupa di elaborare i dati sulla diffusione del ...

