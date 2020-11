Corona virus: due medici morti nel foggiano Anelli: appello alle istituzioni (Di giovedì 19 novembre 2020) Di Francesco Santoro: Due medici sono deceduti in provincia di Foggia a causa del Covid. A riferirlo è il presidente della Federazione nazionale dell’ordine dei medici, Filippo Anelli, che invita le istituzioni a tenere alta la guardia in relazione alle misure di sicurezza. «Duecento colleghi» morti in Italia, «un dato che ricorda una progressione, soprattutto negli ultimi dieci giorni, che ci rimanda al periodo più buio della prima fase della pandemia. Questi decessi ripropongono in maniera drammatica il tema della sicurezza sul posto di lavoro- scrive Anelli-. Invitiamo tutti gli amministratori ad una attenta e scrupolosa attuazione delle procedure di sicurezza sia in ambito ospedaliero che sul territorio attraverso la distribuzione e la fornitura di un sufficiente ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 19 novembre 2020) Di Francesco Santoro: Duesono deceduti in provincia di Foggia a causa del Covid. A riferirlo è il presidente della Federazione nazionale dell’ordine dei, Filippo, che invita lea tenere alta la guardia in relazionemisure di sicurezza. «Duecento colleghi»in Italia, «un dato che ricorda una progressione, soprattutto negli ultimi dieci giorni, che ci rimanda al periodo più buio della prima fase della pandemia. Questi decessi ripropongono in maniera drammatica il tema della sicurezza sul posto di lavoro- scrive-. Invitiamo tutti gli amministratori ad una attenta e scrupolosa attuazione delle procedure di sicurezza sia in ambito ospedaliero che sul territorio attraverso la distribuzione e la fornitura di un sufficiente ...

pol_petta : @SoulGianca Va a sapere che non sia il vaccino contro il corona virus - robba07 : Se quelle del virus sono onde, i blocchi frangiflutti potranno attenuarle non fermarle. Serve invece agire sulla re… - luciancms : @ollarehogws l'unica corona dentro il mio organismo è kuella del virus - chiedoeh : @el__cantero @AndreaScanzi Ma che il corona virus non arriva dal pipistrello ma da una sfogliatella, non l'ha ancora detto? - VenezianoMario : CubaTurismo: Hotel Melia, il migliore ospedale per il corona virus ~ mascherina, distanza prudenza e ottimismo -