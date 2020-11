Coppia si perde durante un’escursione al Circeo e incontra altri due dispersi: salvati tutti e quattro (Di giovedì 19 novembre 2020) Hanno perso l’orientamento e si sono trovati in seria difficoltà, i due escursionisti che ieri, 18 novembre, intorno alle 17.50, hanno chiamato i soccorsi attraverso il numero unico delle emergenze. La chiamata è arrivata ai carabinieri della stazione forestale, che ha allertato anche i vigili del fuoco per l’intervento congiunto di recupero dei due escursionisti in difficoltà sul promontorio del Circeo. I due avevano dichiarato di aver perso l’orientamento e di non essere in grado di tornare giù. Subito veniva inviata sul posto la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Terracina e altro personale da Latina con attrezzature idonee per tali interventi. Le due persone sono state invitate a non muoversi dal posto in cui si trovavano e di inviare la posizione mediante messaggistica istantanea con il proprio cellulare. A quel punto il personale dei vigili del fuoco, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 novembre 2020) Hanno perso l’orientamento e si sono trovati in seria difficoltà, i due escursionisti che ieri, 18 novembre, intorno alle 17.50, hanno chiamato i soccorsi attraverso il numero unico delle emergenze. La chiamata è arrivata ai carabinieri della stazione forestale, che ha allertato anche i vigili del fuoco per l’intervento congiunto di recupero dei due escursionisti in difficoltà sul promontorio del. I due avevano dichiarato di aver perso l’orientamento e di non essere in grado di tornare giù. Subito veniva inviata sul posto la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Terracina e altro personale da Latina con attrezzature idonee per tali interventi. Le due persone sono state invitate a non muoversi dal posto in cui si trovavano e di inviare la posizione mediante messaggistica istantanea con il proprio cellulare. A quel punto il personale dei vigili del fuoco, ...

CorriereCitta : Coppia si perde durante un’escursione al Circeo e incontra altri due dispersi: salvati tutti e quattro - 29luglio1971 : La sessualità non fa miracoli.. se la coppia non è destinata, la sessualità perde il valore e diventa ginnastica..… - 28gradi : @ylefsch @Pazzocriminale_ @UomoRango Perdonali che questi quando vanno in coppia ....lasciamo perde - maadiisoonbeer : RT @CarlaMarchesina: Un cosa che sto notando che stanno iniziando a fare un po’ tutti, e che a parer mio è molto toxic, è che quando una co… - scoottmccaall : RT @CarlaMarchesina: Un cosa che sto notando che stanno iniziando a fare un po’ tutti, e che a parer mio è molto toxic, è che quando una co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppia perde Coppia di alpinisti vicentini perde il sentiero: soccorsa nella notte Il Giornale di Vicenza Angelina Jolie ha perso in tribunale contro Brad Pitt (ma non è finita)

Angelina Jolie ha perso la battaglia per far rimuovere il giudice dal suo caso di divorzio con Brad Pitt: i due non hanno ancora trovato un accordo ...

Nuova Audi SQ2: nelle concessionarie italiane nel primo trimestre 2021

A ulteriore supporto della motricità, la gestione selettiva della coppia sulle singole ruote, un’intelligente funzione software che affianca le 4WD, frena in misura minima la ruota interna alla ...

Angelina Jolie ha perso la battaglia per far rimuovere il giudice dal suo caso di divorzio con Brad Pitt: i due non hanno ancora trovato un accordo ...A ulteriore supporto della motricità, la gestione selettiva della coppia sulle singole ruote, un’intelligente funzione software che affianca le 4WD, frena in misura minima la ruota interna alla ...