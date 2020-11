Controlli-zona rossa, apertura scuole e trasporti: il Prefetto detta le priorità (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – A distanza di alcuni giorni dall’ingresso in “zona rossa”, il Prefetto Francesco Russo ha incontrato giovedì i vertici delle Forze di Polizia con i quali ha fatto un punto in ordine al dispositivo di controllo disposto a seguito delle nuove prescrizioni in vigore anche sul territorio di questa provincia. Il report della riunione riporta quanto segue: “Prosegue l’attività di controllo a garanzia del rispetto delle norme riguardanti l’uso dei dispositivi di protezione individuale e sul distanziamento, nonché del rispetto delle chiusure disposte con ordinanza dai Sindaci di piazze e strade su cui si è ritenuto di interdire la mobilità; ciò ovviamente al fine di evitare possibili assembramenti, a tutela della salute pubblica. Le Forze dell’Ordine hanno elevato in questi giorni alcune sanzioni ma è stato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – A distanza di alcuni giorni dall’ingresso in “”, ilFrancesco Russo ha incontrato giovedì i vertici delle Forze di Polizia con i quali ha fatto un punto in ordine al dispositivo di controllo disposto a seguito delle nuove prescrizioni in vigore anche sul territorio di questa provincia. Il report della riunione riporta quanto segue: “Prosegue l’attività di controllo a garanzia del rispetto delle norme riguardanti l’uso dei dispositivi di protezione individuale e sul distanziamento, nonché del rispetto delle chiusure disposte con ordinanza dai Sindaci di piazze e strade su cui si è ritenuto di interdire la mobilità; ciò ovviamente al fine di evitare possibili assembramenti, a tutela della salute pubblica. Le Forze dell’Ordine hanno elevato in questi giorni alcune sanzioni ma è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Controlli zona Zona rossa a Salerno, controlli delle forze dell’ordine: “Cittadini si sono adeguati alle norme” L'Occhio di Salerno Emergenza covid, due bar multati e chiusi dalla Polizia Municipale

Due bar multati e chiusi perché colti sul fatto mentre servivano caffè al banco ai clienti. É successo rispettivamente lunedì e ieri. Il primo caso riguarda un locale appena fuori i viali. Gli agenti ...

