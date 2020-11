Contrabbando di gasolio tra Roma e Lecce: evasione fiscale per 20 milioni di euro, 11 arresti e 64 indagati (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono soddisfatti, i cittadini di Colle Aurelio, dell’operazione che dalle prime ore dell’alba, tra Roma e Lecce, ha portato all’arresto di 11 persone (3 in carcere e 8 ai domiciliari), indagate – a vario titolo – per associazione a delinquere finalizzata ai reati di Contrabbando di gasolio agricolo, emissione ed utilizzo di fatture false, riciclaggio ed autoriciclaggio. Le persone complessivamente finite nel registro degli indagati sono 64. L’operazione, denominata “FREE DIESEL”, ha fatto emergere una evasione fiscale (tra accisa, Iva ed Ires) – accertata per gli anni dal 2014 al 2018 – che ammonta a oltre 20 milioni di euro ed è stato disposto il sequestro di beni a carico di 17 indagati e di 8 aziende, tre delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono soddisfatti, i cittadini di Colle Aurelio, dell’operazione che dalle prime ore dell’alba, tra, ha portato all’arresto di 11 persone (3 in carcere e 8 ai domiciliari), indagate – a vario titolo – per associazione a delinquere finalizzata ai reati didiagricolo, emissione ed utilizzo di fatture false, riciclaggio ed autoriciclaggio. Le persone complessivamente finite nel registro deglisono 64. L’operazione, denominata “FREE DIESEL”, ha fatto emergere una(tra accisa, Iva ed Ires) – accertata per gli anni dal 2014 al 2018 – che ammonta a oltre 20died è stato disposto il sequestro di beni a carico di 17e di 8 aziende, tre delle ...

