(Di giovedì 19 novembre 2020) BARI, 19 NOV - Militari della Guardia di Finanza distanno eseguendo, tra la provincia die quella di, un provvedimento cautelare per l'arresto di 11 persone (3 in carcere e 8 ai ...

CorriereQ : Contrabbando carburante agricolo,11 arresti tra Lecce e Roma - Ilikepuglia : Contrabbando di carburante agricolo,11 arresti tra Lecce e Roma - AnsaRomaLazio : Contrabbando carburante agricolo,11 arresti tra Lecce e Roma. Accertata evasione fiscale di oltre 20 milioni in 5 a… - AnsaPuglia : Contrabbando carburante agricolo,11 arresti tra Lecce e Roma. Accertata evasione fiscale di oltre 20 milioni in 5 a… - sardanews : Contrabbando carburante agricolo,11 arresti tra Lecce e Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Contrabbando carburante

Il Tribunale di Lecce ha disposto l’arresto di 11 persone, indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata ai reati di contrabbando di gasolio agricolo ...BARI, 19 NOV - Militari della Guardia di Finanza di Lecce stanno eseguendo, tra la provincia di Lecce e quella di Roma, un provvedimento cautelare per l'arresto di 11 persone (3 in carcere e 8 ai domi ...