Conte: il nuovo “semaforo” delle Province e i nuovi fondi per i Comuni (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ipotizzato il passaggio del sistema a colori dalle Regioni alle singole Province italiane: l’obiettivo è tutelare meglio la libertà dei cittadini. Il sistema dei colori applicato alle regioni italiane è stato sperimentato con successo, dal momento che, secondo i dati ufficiali, la curva dei contagi sta rallentando la sua salita. Il “semaforo” collegato alle varie L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppeha ipotizzato il passaggio del sistema a colori dalle Regioni alle singoleitaliane: l’obiettivo è tutelare meglio la libertà dei cittadini. Il sistema dei colori applicato alle regioni italiane è stato sperimentato con successo, dal momento che, secondo i dati ufficiali, la curva dei contagi sta rallentando la sua salita. Ilcollegato alle varie L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

pfmajorino : L'ipotesi di ingresso di #ForzaItalia al governo per me è #agghiacciande come direbbe l'altro #Conte. Non cambiere… - matteosalvinimi : Mi sembra giusto che Conte premi #Arcuri con questo nuovo incarico, era stato già così bravo con quelli precedenti.… - AMorelliMilano : Le priorità di #Conte e #Lamorgese. Clandestini sistemati di nuovo negli alberghi di tutta Italia, ma in compenso… - infoitinterno : Sanità, protesta a Roma dei sindaci calabresi: ricevuti da Conte. Forse domani nuovo commissario - GFucci58 : RT @rtl1025: ?? Si lavora in queste ore per arrivare domani alla nomina del nuovo commissario alla Sanità in #Calabria. E' quanto spiegano d… -