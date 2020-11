Consiglio di Stato boccia ricorso Sky su diritti tv in esclusiva fino al 2022 (Di giovedì 19 novembre 2020) Sky non potrà avere diritti tv in esclusiva di calcio, cinema e serie tv per l'iptv fino al 2022. È l'effetto della sentenza del Consiglio di Stato, che in camera di Consiglio ha dichiarato inammissibile il ricorso, presentato dalla pay tv satellitare nell'ambito delle vicende giudiziarie successive all'acquisizione nel 2018 della piattaforma R2 dell'ex Mediaset Premium. La decisione potrebbe avere effetti anche sulla raccolta della Lega di serie A... Leggi su digital-news (Di giovedì 19 novembre 2020) Sky non potrà averetv indi calcio, cinema e serie tv per l'iptval. È l'effetto della sentenza deldi, che in camera diha dichiarato inammissibile il, presentato dalla pay tv satellitare nell'ambito delle vicende giudiziarie successive all'acquisizione nel 2018 della piattaforma R2 dell'ex Mediaset Premium. La decisione potrebbe avere effetti anche sulla raccolta della Lega di serie A...

