Confonde Aida con La Traviata | la gaffe della violinista influencer fa infuriare il web

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 19 novembre 2020) Novella Toloni La musicistaScala di Milano, famosa per essere anche un', ha infiammato il web per un errore in diretta TV Sarà stato un lapsus, l'emozione o semplicemente un errore detto dalla stanchezza. Ma lain diretta televisivaLaura Marzadori, spallaScala di Milano, non è passato inosservato. Tra chi le perdona la sbadataggine e chi punta il dito parlando di "grave mancanza" la questione è finita sulla bocca di tutti. Laura Marzadori, primo violino di spallaScala, è stata ospitetrasmissione di Rai 5 Nessun dorma, format condotto da Massimo Bernardini con i protagonistiscena musicale italiana. Laè intervenuta in puntata ...