' Con il Senno di poi' | il nuovo singolo di Marco Guazzone prodotto da Elisa

Sarà disponibile in tutti gli store digitali dal 28 novembre e in radio da venerdì 30 ottobre, 'Con il Senno di poi' il singolo di debutto di Marco Guazzone. Dopo una nomination ai David Di...

Sarà disponibile in tutti gli store digitali dal 28 novembre e in radio da venerdì 30 ottobre, “Con il senno di poi” il singolo di debutto di Marco Guazzone. Dopo ...

Multe anti-Covid anche ai “poveri” in fila per la mensa. Il direttore di Migrantes: “La legge va applicata al contesto, sennò è ingiusta”

A Genova sono stati multati per aver infranto le leggi anti-Covid anche alcune delle persone che erano in fila per prendere un pasto alla mensa dei poveri. Nella centralissima via Prè, cantata anche d ...

