Con il coprifuoco i ' topi d' appartamento' anticipano i colpi | ' Sono scappati all' arrivo di mia madre'

'topi d'appartamento' in azione segnalati sull'ormai famoso gruppo Facebook 'CesenaSicura'. Una utente descrive l'episodio capitata a sua madre: 'Ladri in zona San Mauro in Valle, precisamente via ...

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno denunciato in stato di libertà per guida senza patente, un 40enne. Questi, attorno alle 2 della scorsa notte, è stato controllato in Via Pepe ...

Coronavirus a Messina, Gioveni: “più che al coprifuoco si pensi a rafforzare i controlli”

Coronavirus a Messina, Gioveni: "sono ben consapevole della necessità di contrastare la diffusione del contagio che nella nostra città purtroppo sembra essere sempre più crescente, ma più che ad un lo ...

