Come vengono ammazzati Il massacro di Guido Bertolaso e la pesantissima verità della Maglie | Cosa succede a Roma

"Bisognerebbe dare alla Calabria il diritto di amministrarsi da sé anche in sanità, così come si amministra da sé nel resto". Questo il pensiero di Maria Giovanna Maglie sul caso della regione guidata da Nino Spirlì, costretta a cambiare tre commissari in pochi giorni. Ospite a L'Aria che Tira su La7, la giornalista ha spiegato che dieci anni di commissari nel territorio hanno creato solo disastro. Poi ha fatto una riflessione su Saverio Cotticelli e Giuseppe Zuccatelli, che hanno dovuto lasciare l'incarico dopo dei video scandalo: "Uno è stato nominato dal precedente governo e poi confermato da questo in era Covid, non aveva idea di quello che doveva fare, ma era da Roma che dovevano arrivare le precise indicazioni. Il secondo è stato ripreso in un momento 'privato' a fare delle boutade di cattivo gusto sulle ...

Negli ultimi mesi questi dispositivi si sono rivelati preziosi alleati per i malati Covid. I medici consigliano caldamente di averne uno in casa ...

Il controverso film cospirazionista sul Covid è avallato da celebrity come Marceau e Binoche. La tecnica del Gish Gallop che inganna anche chi è maturo e informato ...

