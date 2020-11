Colombia | il ct Queiroz vicino all’addio | Ancelotti pazza idea per sostituirlo

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo i recenti risultati estremamente negativi, Carlospotrebbe presto essere destituito dalla federazione dellae dare l’addio alla carica di ct dei Cafeteros. Il portoghese, infatti, sembra ai titoli di coda con i sudamericani dopo lo 0-3 subito contro l’Uruguay e il clamoroso 6-1 con l’Ecuador. In più, pare ci siano state alcune frizioni negli spogliatoi con giocatori che sarebbero addirittura venuti alle mani. Nel toto nomi per il ruolo di ct è finito a sorpresa anche Carlo, molto stimato a quelle latitudini. Il tecnico dell’Everton, però, smentisce: “Non sono mai stato in, mi piacerebbe molto visitarla, mi hanno invitato a farlo Ospina, James e Yerry, sarebbe bello, ma non per allenare. La, comunque, ha già un ottimo allenatore come ...