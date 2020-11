CoD Black Ops: Cold War, disponibile da oggi su PlayStation 5 (Di giovedì 19 novembre 2020) Con l’uscita oggi 19 Novembre di PlayStation 5, è finalmente disponibile anche CoD Black Ops: Cold War in versione completa e next gen. È giunto finalmente il giorno fatidico che tutti stavamo aspettando. Con il debutto ufficiale di PlayStation 5 oggi 19 Novembre in Europa, la next gen è iniziata definitivamente. Chiunque sia stato capace di trovare una console, avrà accesso ai giochi nuovi disponibili, tra cui: Assassin’s Creed Valhalla, Godfall, Miles Morales e tanti altri. Tuttavia siamo sicuri che uno in particolare sia molto atteso. CoD Black Ops: Cold War è infatti disponibile su PS5, ricco di tutti i contenuti esclusivi e pregno di una storia molto interessante. disponibile da ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 19 novembre 2020) Con l’uscita19 Novembre di5, è finalmenteanche CoDOps:War in versione completa e next gen. È giunto finalmente il giorno fatidico che tutti stavamo aspettando. Con il debutto ufficiale di19 Novembre in Europa, la next gen è iniziata definitivamente. Chiunque sia stato capace di trovare una console, avrà accesso ai giochi nuovi disponibili, tra cui: Assassin’s Creed Valhalla, Godfall, Miles Morales e tanti altri. Tuttavia siamo sicuri che uno in particolare sia molto atteso. CoDOps:War è infattisu PS5, ricco di tutti i contenuti esclusivi e pregno di una storia molto interessante.da ...

