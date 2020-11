Circumvesuviana | corse sospese la domenica Gli utenti | “l’Eav mostra il suo lato peggiore”

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non ci sta il Comitato. Dopo l’annuncio della sospensione dellenei fine settimana, sostituite daper autobus, l’Eav è stata oggetto di legittime critiche da parte degli, già esasperati da anni di mancanze. Così il comitato ha deciso di pubblicare un’invettiva contro l’Eav, accusata, come si legge nella lettera, di “re il suo: “Nonostante la riduzione della capienza dei TPL del 50%, l’istituzione della zona rossa, il ritorno alla didattica a distanza, l’Eav riesce comunque are il suopeggiore. Ancora nel merito della questione vi sono i tentativi della dirigenza di risparmiare tagliando i servizi ...

