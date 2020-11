Cinisello | Sfera Ebbasta si dedica una piazza per il lancio del suo nuovo disco

(Di giovedì 19 novembre 2020)Balsamo, 19 novembre 2020 - Ciny celebra. O per meglio dire,al secolo Gionata Boschetti , celebra la città nella quale ha vissuto l'infanzia e tratto linfa per ...

Sfera si vuole prendere il mondo intero. E il primo passo lo ha mosso a Cinisello Balsamo dove il sindaco gli ha intitolato una piazza: Piazza Gionata Boschetti (in ...Nelle ore che precedono l’uscita di Famoso, il nuovo album di Sfera Ebbasta fuori questa notte alle 01.00 per Island Records, viene intitolata a Cinisello Balsamo una piazza in suo onore.Così, ...