Cinema | Franceschini | “Ingresso Cdp in Cinecittà | sarà la Hollywood europea”

(Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – “L’ipotesi su cui stiamo lavorando e’ che il gruppo Cdp entri in Cinecitta’. Questo consentira’ di conferire a Cinecitta’ un’area grande come quella attualmente occupata dagli studios. Un’area di proprieta’ di Cdp, che confina con Cinecitta’ e che consentirebbe di raddoppiarne gli spazi e allo stesso tempo di far entrare un partner industriale, ovvero Cdp o le sue societa’. Stiamo costruendo le condizioni per un salto di qualita’ assoluto: una grande operazione industriale per l’Italia e per Roma. Non e’ fuori luogo parlare di Hollywood europea“. Cosi’ il ministro per i Beni e le Attivita’ culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, in un’intervista al quotidiano Il Sole 24 Ore, in cui illustra alcuni dei punti salienti riguardanti i settori della cultura e dello spettacolo della prossima legge di Bilancio firmata ieri dal Capo dello Stato e dai prossimi giorni in discussione al Parlamento.