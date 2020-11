Ciglia finte | tips per uno sguardo intenso come quello di Kamala Harris

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 19 novembre 2020) Qualche giorno fa il Telegraph.co.uk ha definito Kamala Harris «l’icona di bellezza moderna di cui il mondo ha bisogno. Le sue ciglia sono perfette, in lei è tutto perfetto». La nuova Madame Vice President è già un riferimento sui radar delle donne, non solo dal punto di vista empowerment, ma anche per quanto riguarda le beauty inspo che fornisce, da copiare subito. Iniziando dalle ciglia finte, il segreto dietro lo sguardo intenso, profondo, vincente della Harris che le utilizza soprattutto in occasioni di discorsi in pubblico.