Ciclismo, nuova avventura per Edward Ravasi nella EOLO-Kometa di Basso e Contador (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo quattro anni in UAE-Team Emirates, Edward Ravasi è pronto per una nuova avventura targata Italia assieme alla neo Professional EOLO-Kometa. Il ciclista varesino, classe 1994, è il tredicesimo corridore confermato per il progetto tricolore di Ivan Basso e Alberto Contador. Ravasi ha già avuto modo di partecipare a due grandi corse a tappe, il Giro d’Italia 2017 e la Vuelta a España 2018. Ottimo scalatore, Edward è fiducioso che questa nuova avventura nella sua carriera sportiva gli permetterà di fare un ottimo salto di qualità. “Questa è una grande opportunità per me – dichiara Ravasi nel comunicato stampa della ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo quattro anni in UAE-Team Emirates,è pronto per unatargata Italia assieme alla neo Professional. Il ciclista varesino, classe 1994, è il tredicesimo corridore confermato per il progetto tricolore di Ivane Albertoha già avuto modo di partecipare a due grandi corse a tappe, il Giro d’Italia 2017 e la Vuelta a España 2018. Ottimo scalatore,è fiducioso che questasua carriera sportiva gli permetterà di fare un ottimo salto di qualità. “Questa è una grande opportunità per me – dichiaranel comunicato stampa della ...

CentotrentunoC : #CICLISMO ????? Vecchia-nuova pretendente per Fabio #Aru: il team sudafricano potrebbe essere la giusta squadra per… - OA_Sport : Ciclismo, Fabio Aru nel mirino della NTT? Squadra verso la salvezza economica, nuova pista per il Cavaliere - UISPciclismo : In attesa di tornare a pedalare Una nuova puntata del verde UISP In Liguria - sportface2016 : #Ciclismo, le parole di Fabio #Aru in merito al suo futuro - Ciclonews_biz : GRAVEL: la nuova linea invernale di Santini -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo nuova Ciclismo: una nuova guida per il Giro delle Dolomiti ladigetto.it Annullata la pedalata invernale La Chianina dei Chianini

Arezzo, 19 novembre 2020 - Annullata la pedalata invernale La Chianina dei Chianini. L’appuntamento, fissato per sabato 5 e domenica 6 dicembre, era stato previsto come un’occasione di ritrovo di fine ...

Toyota Land Cruiser 2021: sbarca in Italia, da 38.900 euro [FOTO]

La nuova Toyota Land Cruiser arriva sul mercato italiano. Il MY 2021, con i suoi aggiornamenti su motore e dotazione tecnologica, è ordinabile, in attesa dell'arrivo nelle concessionarie entro la fine ...

Arezzo, 19 novembre 2020 - Annullata la pedalata invernale La Chianina dei Chianini. L’appuntamento, fissato per sabato 5 e domenica 6 dicembre, era stato previsto come un’occasione di ritrovo di fine ...La nuova Toyota Land Cruiser arriva sul mercato italiano. Il MY 2021, con i suoi aggiornamenti su motore e dotazione tecnologica, è ordinabile, in attesa dell'arrivo nelle concessionarie entro la fine ...