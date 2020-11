Ciclismo, Filippo Ganna ancora positivo al Covid: “Avevo la febbre a 39° e le ossa rotte. Ancora non ho ritrovato il gusto” (Di giovedì 19 novembre 2020) Filippo Ganna è purtroppo risultato Ancora positivo al Covid-19. Il Campione del Mondo a cronometro, costretto a rinunciare agli Europei di Ciclismo su pista andati in scena la scorsa settimana a Plovdiv, si è sottoposto a un ulteriore controllo e per sfortuna risulta Ancora malato. Nella giornata di domani ci sarà un terzo tampone per il fuoriclasse piemontese, in quarantena presso la sua abitazione di Vignone insieme ai genitori e alla sorella Carlotta. Il 24enne ha spiegato la sua situazione a Tuttobiciweb: “Come sto? Sto. Mi girano le scatole perché sono stato attento tutto l’anno, ho fatto tutto per bene, ho allentato la tensione per un giorno e mezzo e tutto è andato a scatafascio. Per colpa del Covid ho buttato ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020)è purtroppo risultatoal-19. Il Campione del Mondo a cronometro, costretto a rinunciare agli Europei disu pista andati in scena la scorsa settimana a Plovdiv, si è sottoposto a un ulteriore controllo e per sfortuna risultamalato. Nella giornata di domani ci sarà un terzo tampone per il fuoriclasse piemontese, in quarantena presso la sua abitazione di Vignone insieme ai genitori e alla sorella Carlotta. Il 24enne ha spiegato la sua situazione a Tuttobiciweb: “Come sto? Sto. Mi girano le scatole perché sono stato attento tutto l’anno, ho fatto tutto per bene, ho allentato la tensione per un giorno e mezzo e tutto è andato a scatafascio. Per colpa delho buttato ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Filippo Ciclismo, Filippo Ganna: “Nel 2021 farò il Giro d’Italia per preparare le Olimpiadi. E se ci fosse lo Zoncolan…” OA Sport Filippo Ganna non nasconde una certa preoccupazione

Il campione iridato a cronometro è tornato a sfogarsi.

