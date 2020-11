Ciclismo, Fabio Aru nel mirino della NTT? Squadra verso la salvezza economica, nuova pista per il Cavaliere (Di giovedì 19 novembre 2020) Fabio Aru dovrebbe sciogliere tutti i dubbi nei prossimi giorni ed entro la fine del mese di novembre dovrebbe comunicare ufficialmente quale sarà la Squadra per cui correrà nel 2021. Il Cavaliere dei Quattro Mori lascerà la UAE Emirates dopo tre anni particolarmente complicati a causa di alcuni infortuni e problemi fisici, ora sta cercando un nuovo lido dove approdare, con l’obiettivo di rilanciarsi per una seconda parte di carriera molto importante. Il 30enne ha dichiarato di avere ricevuto diverse offerte e che non rimarrà senza contratto, tutti gli appassionati di Ciclismo si stanno interrogando su quale sarà la casacca che il sardo indosserà nella prossima stagione e se davvero riuscirà a tornare quel ciclista capace di salire per due volte sul podio al Giro d’Italia e di vestire la maglia gialla al Tour de ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020)Aru dovrebbe sciogliere tutti i dubbi nei prossimi giorni ed entro la fine del mese di novembre dovrebbe comunicare ufficialmente quale sarà laper cui correrà nel 2021. Ildei Quattro Mori lascerà la UAE Emirates dopo tre anni particolarmente complicati a causa di alcuni infortuni e problemi fisici, ora sta cercando un nuovo lido dove approdare, con l’obiettivo di rilanciarsi per una seconda parte di carriera molto importante. Il 30enne ha dichiarato di avere ricevuto diverse offerte e che non rimarrà senza contratto, tutti gli appassionati disi stanno interrogando su quale sarà la casacca che il sardo indosserà nella prossima stagione e se davvero riuscirà a tornare quel ciclista capace di salire per due volte sul podio al Giro d’Italia e di vestire la maglia gialla al Tour de ...

Fabio Aru: 'Non posso guadagnare gli stessi soldi, errori anche da chi avevo intorno'

