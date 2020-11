Christine Lagarde, conferma la Next Generation per la ripresa economica europea (Di giovedì 19 novembre 2020) Quando tutti sono concentrati sulla paura della terza ondata di Covid, Christine Lagarde si sofferma sulle conseguenze dei secondi lockdown vissuti in tutti i paesi, da dentro l’Europa a fuori. Il discorso di oggi alla commissione economica del Parlamento Europeo, è preparatorio all’incontro del G20 in Arabia Saudita, è una risposta quasi conferma al Fondo Monetario Internazionale e anche alle posizioni differenti sugli aiuti e i debiti causati dalla pandemia. I dati riportati da Christine Lagarde in Commissione europea “Dopo un rimbalzo forte ma parziale e disomogeneo della crescita del Pil nel terzo trimestre, le ultime indagini e gli indicatori ad alta frequenza segnalano che l’attività economica dell’area dell’euro ha perso slancio nel quarto ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Quando tutti sono concentrati sulla paura della terza ondata di Covid,si sofferma sulle conseguenze dei secondi lockdown vissuti in tutti i paesi, da dentro l’Europa a fuori. Il discorso di oggi alla commissionedel Parlamento Europeo, è preparatorio all’incontro del G20 in Arabia Saudita, è una risposta quasial Fondo Monetario Internazionale e anche alle posizioni differenti sugli aiuti e i debiti causati dalla pandemia. I dati riportati dain Commissione“Dopo un rimbalzo forte ma parziale e disomogeneo della crescita del Pil nel terzo trimestre, le ultime indagini e gli indicatori ad alta frequenza segnalano che l’attivitàdell’area dell’euro ha perso slancio nel quarto ...

