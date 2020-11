Chiara Ferragni si commuove: “Per me questo è il significato della vita..” – FOTO (Di venerdì 20 novembre 2020) La più famosa influencer italiana pubblica una FOTO che commuove tutti ricordando il momento più bello della sua vita che a breve si appresta a rivivere. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ? (@ChiaraFerragni) Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram un post che ha commosso tutti i L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 20 novembre 2020) La più famosa influencer italiana pubblica unachetutti ricordando il momento più bellosuache a breve si appresta a rivivere. Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da? (@ha pubblicato su Instagram un post che ha commosso tutti i L'articolo proviene da YesLife.it.

klaeivanov : chiara ferragni è letteralmente nata per fare la madre, vederla con le lacrime agli occhi ogni volta che fedez le r… - __alwayslou_ : Non chiara Ferragni che posta una foto di quando è nato Leo facendomi prendere un colpo perché pensavo fosse nata la bimba - claraxgm : @temporvle mamma mia unico sponsor pantene possibile, chiara ferragni spostati proprio - infanti_nicole : Il berretto di Chiara Ferragni costa €125: è un berretto normale con il suo logo davanti - CostagliolaSara : RT @Laura_McFly95: Ma se anche Chiara Ferragni è gelosa, chi sono io per non esserlo? -