Chi è Lilian Sora | fondatrice della onlus di Silvia Romano

(Di giovedì 19 novembre 2020) La quarantadue anni di Fano,di, sarebbe stata accusata dalla famigliacooperante italiana. Vediamo meglio chi è ‘Lella’. Si chiamaed è laper la qualecollaborava come cooperante. La giovane donna fu, poi, rapita in Kenya, vicenda risoltasi L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Alessia_Lilian : Ma a chi cazzo aspettano per chiudere questo giornale schifoso - Alessia_Lilian : Ma Signorini è pazzooooo! Ma chi lo ha fatto entrare il padre di Massimiliano?? Ma non sapevano cosa avrebbe dovuto dire? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Lilian

ATNews

Si chiama Liliana Sora ed è la fondatrice della onlus per la quale Silvia Romano collaborava come cooperante. La giovane donna fu, poi, rapita in Kenya, vicenda risoltasi con la liberazione della Roma ...Francia-Svezia, il figlio d'arte Marcus Thuram è pronto a sfidare una delle nuove stelle della Juventus, Dejan Kulusevski ...