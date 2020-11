Chi è Giulia Stabile, la ballerina di Amici, ed il flirt “misterioso” (Di giovedì 19 novembre 2020) Giulia Stabile è una ballerina professionista ed è una delle concorrenti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. La ragazza è originaria di Roma ed è di origine italo-catalana. Classe 2002, romana ma di origine italo-catalana come ha tenuto a specificare anche su Instagram. Fin da quando è piccolo è appassionata delle varie discipline artistiche, ma è solo grazie ai social che sappiamo che fa parte della Nough Megacrew. Per i meno esperti, si tratta di una professional Dance Crew che è stata fondata da Filippo Ranaldi e Alessandro Steri. La ragazza è molto riservata, per questo motivo non abbiamo molte informazioni sul suo passato. La ballerina è stata una delle prime a entrare nella casa di Amici e ha già fatto parlare di sé per essersi fatta scappare qualche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020)è unaprofessionista ed è una delle concorrenti della nuova edizione didi Maria De Filippi. La ragazza è originaria di Roma ed è di origine italo-catalana. Classe 2002, romana ma di origine italo-catalana come ha tenuto a specificare anche su Instagram. Fin da quando è piccolo è appassionata delle varie discipline artistiche, ma è solo grazie ai social che sappiamo che fa parte della Nough Megacrew. Per i meno esperti, si tratta di una professional Dance Crew che è stata fondata da Filippo Ranaldi e Alessandro Steri. La ragazza è molto riservata, per questo motivo non abbiamo molte informazioni sul suo passato. Laè stata una delle prime a entrare nella casa die ha già fatto parlare di sé per essersi fatta scappare qualche ...

