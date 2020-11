Chi è Domenico Tallini, il presidente del Consiglio Regionale della Calabria arrestato per scambio elettorale politico mafioso (Di giovedì 19 novembre 2020) Dall’impegno per la Giovane Italia al ruolo di presidente del Consiglio Regionale della Calabria, chi è Domenico Tallini. CATANZARO – Domenico Tallini arrestato con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. Il presidente del Consiglio Regionale della Calabria si trova ai domiciliari. Il politico era stato eletto il 26 gennaio 2020 con 8.009 preferenze. Il suo nome faceva parte della lista Forza Italia Berlusconi per Santelli. Chi è Domenico ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 19 novembre 2020) Dall’impegno per la Giovane Italia al ruolo didel, chi è. CATANZARO –con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e. Ildelsi trova ai domiciliari. Ilera stato eletto il 26 gennaio 2020 con 8.009 preferenze. Il suo nome faceva partelista Forza Italia Berlusconi per Santelli. Chi è...

