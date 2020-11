Chaos Walking: il trailer del film con Tom Holland e Daisy Ridley (Di giovedì 19 novembre 2020) Tom Holland e Daisy Ridley sono i protagonisti del film Chaos Walking, di cui è stato condiviso online il primo trailer. Chaos Walking è il nuovo film con star Tom Holland e Daisy Ridley di cui IGN ha condiviso il primo trailer in anteprima. Il video del lungometraggio, in arrivo sugli schermi cinematografici nel 2021, mostra il primo incontro tra il ragazzo i cui pensieri possono essere sentiti dagli altri e prendere forma, e una ragazza con cui si ritroverà a compiere un viaggio avventuroso, pericoloso e che li cambierà per sempre. Il film Chaos Walking, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Patrick ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 novembre 2020) Tomsono i protagonisti del, di cui è stato condiviso online il primoè il nuovocon star Tomdi cui IGN ha condiviso il primoin anteprima. Il video del lungometraggio, in arrivo sugli schermi cinematografici nel 2021, mostra il primo incontro tra il ragazzo i cui pensieri possono essere sentiti dagli altri e prendere forma, e una ragazza con cui si ritroverà a compiere un viaggio avventuroso, pericoloso e che li cambierà per sempre. Il, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Patrick ...

3cinematographe : #TomHolland e #DaisyRidley protagonisti del film di fantascienza #ChaosWalking, basato sul romanzo Il buco nel rumo… - damnnnallie : HO VISTO IL TRAILER DI CHAOS WALKING E STAVO FILMANDO LA REACTION PER POSTARLA SUL MIO BOOKSTAGRAM E QUANDO È COMPA… - anickjonasgirl : inutile dire che sono ancora in mb per il trailer di Chaos walking - JustNerd_IT : Chaos Walking: primo trailer del film sci-fi con Tom Holland e Daisy Ridley - Leggi l'articolo completo su:… - YolBlog : CHAOS WALKING #ChaosWalking - prossimamente nei #cinema il #film di fantascienza diretto da Doug Liman anteprima… -