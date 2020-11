Champions League, Mediaset cambia il palinsesto: niente Juve, la Lazio andrà in chiaro (Di giovedì 19 novembre 2020) Cambio di palinsesto in casa Mediaset. Martedì e mercoledì della prossima settimana si disputerà il quarto turno della fase a gironi della Champions League 2020/2021 con l’emittente di Cologno Monzese che aveva originariamente scelto il match tra la Juventus e il Ferencvaros ma il palinsesto è stato modificato. Infatti martedì, in prima serata con fischio d’inizio fissato per le ore 21:00, su Canale 5 sarà possibile vedere Lazio-Zenit San Pietroburgo, partita cruciale per gli uomini di Simone Inzaghi in ottica passaggio del turno. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Cambio diin casa. Martedì e mercoledì della prossima settimana si disputerà il quarto turno della fase a gironi della2020/2021 con l’emittente di Cologno Monzese che aveva originariamente scelto il match tra lantus e il Ferencvaros ma ilè stato modificato. Infatti martedì, in prima serata con fischio d’inizio fissato per le ore 21:00, su Canale 5 sarà possibile vedere-Zenit San Pietroburgo, partita cruciale per gli uomini di Simone Inzaghi in ottica passaggio del turno. SportFace.

GoalItalia : Dalla prossima stagione arriva l'Europa Conference League ?? La terza competizione UEFA dopo Champions ed Europa Lea… - capuanogio : #Tebas (@LaLiga): 'Il calcio spagnolo avrebbe bisogno di 490 milioni per concludere la stagione. Il Valencia non è… - infoitsport : Basketball Champions League, Gruppo A | Bakken Bears vs Banco di Sardegna Sassari - infoitsport : LIVE – Bakken Bears-Dinamo Sassari 84-91, basket Champions League 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA - infoitsport : Champions League 2020/2021, Bakken Bears-Dinamo Sassari 84-91: TABELLINO e CRONACA -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League in tv in chiaro: Lazio-Zenit sostituisce Juve-Ferencvaros Goal.com Khedira: “Sogno la Premier League”. E strizza l’occhio a… Mourinho e Ancelotti

Ma ripeto. Una cosa mi manca: entrare a far parte di un club di Premier League! Ho sempre visto molte gare del campionato inglese da quando ero piccolo, ma ora lo sto seguendo molto di più. Sono ...

Champions League, Mediaset cambia il palinsesto: niente Juve, la Lazio andrà in chiaro

Champions League, Mediaset cambia il palinsesto: niente Juventus-Ferencvaros, sarà Lazio-Zenit San Pietroburgo ad andare in chiaro ...

Ma ripeto. Una cosa mi manca: entrare a far parte di un club di Premier League! Ho sempre visto molte gare del campionato inglese da quando ero piccolo, ma ora lo sto seguendo molto di più. Sono ...Champions League, Mediaset cambia il palinsesto: niente Juventus-Ferencvaros, sarà Lazio-Zenit San Pietroburgo ad andare in chiaro ...