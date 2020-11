Champions League, ecco tutte le partite che vedremo in chiaro (Di giovedì 19 novembre 2020) Anche in questa stagione 2020-21 Mediaset propone alcune partite di Champions League in chiaro, in virtù di un accordo siglato con Sky. ecco nello specifico le partite trasmesse dalla Tv del Biscione: 4ª GIORNATA, GRUPPO G – Martedì 24 novembre 2020, ore 21.00: LAZIO-ZENIT SAN PIETROBURGO – Canale 5 5ª GIORNATA, GRUPPO B – Martedì 1 dicembre 2020, ore 21.00: BORUSSIA M’GLADBACH-INTER – Canale 5 6ª GIORNATA, GRUPPO G – Martedì 8 dicembre 2020, ore 21.00: BARCELLONA-JUVENTUS – Canale 5 tutte le partite di Champions League trasmesse in diretta e in chiaro da Mediaset potranno essere seguite anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Mediaset ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 19 novembre 2020) Anche in questa stagione 2020-21 Mediaset propone alcunediin, in virtù di un accordo siglato con Sky.nello specifico letrasmesse dalla Tv del Biscione: 4ª GIORNATA, GRUPPO G – Martedì 24 novembre 2020, ore 21.00: LAZIO-ZENIT SAN PIETROBURGO – Canale 5 5ª GIORNATA, GRUPPO B – Martedì 1 dicembre 2020, ore 21.00: BORUSSIA M’GLADBACH-INTER – Canale 5 6ª GIORNATA, GRUPPO G – Martedì 8 dicembre 2020, ore 21.00: BARCELLONA-JUVENTUS – Canale 5leditrasmesse in diretta e inda Mediaset potranno essere seguite anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Mediaset ...

