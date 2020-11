Cerveteri – Chiarimento sui tamponi nelle farmacie comunali

(Di giovedì 19 novembre 2020) – “In merito alle notizie diffuse da una comunicazione della Regione Lazio relative all’invio delle credenziali a tutte leper l’esecuzione dei test antigenici rapidi e i test sierologici, la Multiservizi Caerite chiarisce che la possibilità di effettuare suddetti test è comunque vincolata al possesso di determinati requisiti strutturali delle stesse”. “Tali requisiti riguardano, ad esempio, la possibilità delledi avere locali indipendenti da destinare esclusivamente alla funzione dei test, dotati di entrata e uscita diversa dall’accesso consueto delle. Tali requisiti sono ovviamente necessari per garantire la sicurezza degli operatori e dei clienti al fine di contenere la diffusione del virus”, conclude la nota. Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Multiservizi Caerite.

"In merito alle notizie diffuse da una comunicazione della Regione Lazio relative all'invio delle credenziali a tutte le Farmacie per l'esecuzione dei ..."