C'è la sua lapide al cimitero, ma "il morto" è ancora vivo: il motivo è incredibile

La notizia insolita arriva da un paese in provincia di Caltanissetta. Nel cimitero è spuntata una lapide, ma il defunto in questione, pare fosse ancora vivo e vegeto. Il protagonista della vicenda, quantomeno singolare, è un cinquantaseienne di Gela che pare abbia deciso di organizzare nei minimi dettagli tutto il suo funerale; questo nonostante, al momento, goda di ottime condizioni di salute. Tuttavia l'uomo (di cui le generalità rimangono segrete) ha pensato di iscriversi ad una confraternita per ottenere un loculo nel cimitero comunale. Così, dopo la decisione del cinquantaseienne, nel Campo Santo di Gela è apparsa una lapide con tanto di foto e data di nascita. Nel marmo sono inoltre incisi nome, cognome e persino un epitaffio firmato dai nipoti del protagonista della vicenda;

