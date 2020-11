Caterina Balivo | accusa infamante alla conduttrice | fan di cattivo gusto

Leggi su youmovies

(Di giovedì 19 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Latvè stava vittima di una piccola disattenzione, che non sfugge all’occhio dei fan. Ecco cosa è successo.fa parlare di sé per un piccolo particolare che non è passato inosservato sui social. Laè unatelevisiva molto famosa e amata dal pubblico, che nell’ultimo periodo però