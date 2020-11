Cataratta | Antibiotico resistenza | nasce in Oculistica il farmaco con antibiotico che per la prima volta riduce del 50% i giorni di somministrazione

Leggi su newsagent

(Di giovedì 19 novembre 2020)inil primoconche dimezza la posologia e la. Si tratta di una combinazione die cortisone in collirio che potrà essere prescritto dopo l’intervento di, l’operazione chirurgica più diffusa in medicina: in Italia se ne eseguono 600.000 ogni anno. Lo conferma LEADER 7 lo studio realizzato su 800 pazienti in Italia e all’estero, che attesta l’efficacia e la sicurezza del. Il nuovo medicinale di Doc Ofta, la divisione oftalmica di Doc Generici, è un’importante innovazione sviluppata in Italia e il nostro paese sarà il primo ad averlo disponibile a livello europeo. “Solitamente dopo l’intervento di– spiega il ...