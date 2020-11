Catania-Vibonese, la verità del tecnico Raffaele: “L’espulsione? C’è stato un malinteso, vi spiego” (Di giovedì 19 novembre 2020) "Bella partita sia dal punto di vista del gioco che delle occasioni create, poi c’è stato un calo fisico".Parola di Giuseppe Raffaele. Il tecnico del Catania è intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro la Vibonese, andata in scena ieri sera allo Stadio "Massimino": oggetto di discussione, la prestazione offerta dalla sua squadra in occasione del match valido per il recupero dell'ottava giornata del campionato di Serie C - Girone C. Una vittoria, quella conquistata dalla compagine etnea, centrata grazie alle reti messe a segno da Nana Welbeck al minuto 21 del primo tempo e da Emanuele Pecorino nella ripresa."Per i primi 70 minuti siamo stati padroni del campo, sul 2-0 potevamo gestire meglio alcune situazioni. Ultimamente abbiamo fatto solo buone porzioni di partita e poi ci ... Leggi su mediagol (Di giovedì 19 novembre 2020) "Bella partita sia dal punto di vista del gioco che delle occasioni create, poi c’èun calo fisico".Parola di Giuseppe. Ildelè intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro la, andata in scena ieri sera allo Stadio "Massimino": oggetto di discussione, la prestazione offerta dalla sua squadra in occasione del match valido per il recupero dell'ottava giornata del campionato di Serie C - Girone C. Una vittoria, quella conquistata dalla compagine etnea, centrata grazie alle reti messe a segno da Nana Welbeck al minuto 21 del primo tempo e da Emanuele Pecorino nella ripresa."Per i primi 70 minuti siamo stati padroni del campo, sul 2-0 potevamo gestire meglio alcune situazioni. Ultimamente abbiamo fatto solo buone porzioni di partita e poi ci ...

CB_Ignoranza : Catania-Vibonese, Serie C. Ultimi minuti, la Vibonese è in attacco. All'improvviso Giuseppe Raffaele del Catania en… - WiAnselmo : #Catania-Vibonese, la verità del tecnico Raffaele: 'L'espulsione? C'è stato un malinteso, vi spiego'… - Mediagol : #Catania-Vibonese, la verità del tecnico Raffaele: 'L'espulsione? C'è stato un malinteso, vi spiego'… - BlunoteWeb : Serie C: Catania-Vibonese, espulso l’allenatore al 91' per gioco scorretto (Video) - rep_palermo : Il Catania torna al successo: 2 a 1 alla Vibonese [di Alessandro Vagliasindi] [aggiornamento delle 09:27] -