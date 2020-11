Catalfo, se necessario, impegno governo per altra cig (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 19 NOV - Dopo le ulteriori 12 settimane di cig inserite nella legge di Bilancio, fruibili da gennaio, e collegate fino a fine marzo al blocco dei licenziamenti, "laddove dovesse essere ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 19 NOV - Dopo le ulteriori 12 settimane di cig inserite nella legge di Bilancio, fruibili da gennaio, e collegate fino a fine marzo al blocco dei licenziamenti, "laddove dovesse essere ...

Dopo le ulteriori 12 settimane di cig inserite nella legge di Bilancio, fruibili da gennaio, e collegate fino a fine marzo al blocco dei licenziamenti, "laddove dovesse essere necessario, c'è l'impegn ...

Catalfo: “Favorire l’ingresso dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro per ridare ossigeno al Paese”

ROMA - "Favorire l’ingresso dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro significa ridare ossigeno al Paese e investire nel futuro. È questa la strada ...

