Castellana Grotte | “l’acqua è potabile” | risposta Aqp al sindaco De Ruvo aveva raccolto varie lamentele di cittadini

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Castellana Grotte: L'acqua erogata dall'Acquedotto Pugliese nel territorio di Castellana Grotte è potabile. A stabilirlo, a seguito di accurate analisi, l'Acquedotto Pugliese a seguito della segnalazione fatta direttamente dal Primo Cittadino di Castellana Grotte Francesco De Ruvo, che si era fatto carico di diverse lamentele di cittadini circa il colore ruggine e dal sapore terroso dell'acqua erogata. "Le analisi delle acque campionate sino al 17 novembre – si legge nella nota inviata al comune dall'AQP – hanno confermato il rispetto dei limiti prescritti dal D.gls 31/01 e s.m.i. per le acque destinate al consumo umano". Dagli uffici competenti dell'Acquedotto Pugliese è arrivato ...

