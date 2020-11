Castellabate, sospese le attività didattiche in presenza fino al 3 dicembre (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellabate (Sa) – Il Sindaco f.f. di Castellabate decide, con l’ordinanza n. 61 firmata oggi, 19 novembre 2020, di sospendere le lezioni in presenza per i bambini della scuola dell’infanzia e della prima elementare che sarebbero dovute ripartire, per effetto dell’ordinanza regionale, il prossimo 24 novembre. Prosegue quindi anche per i più piccoli di Castellabate la didattica a distanza, fino al 3 dicembre. La scelta, presa in accordo con la Preside dell’I.C. Castellabate e con l’assessore alla Pubblica Istruzione, Elisabetta Martuscelli, è stata anche spinta dalle richieste dei genitori, che hanno espresso la preoccupazione, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, di riportare in classe i propri figli. «Molte famiglie e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Il Sindaco f.f. didecide, con l’ordinanza n. 61 firmata oggi, 19 novembre 2020, di sospendere le lezioni inper i bambini della scuola dell’infanzia e della prima elementare che sarebbero dovute ripartire, per effetto dell’ordinanza regionale, il prossimo 24 novembre. Prosegue quindi anche per i più piccoli dila didattica a distanza,al 3. La scelta, presa in accordo con la Preside dell’I.C.e con l’assessore alla Pubblica Istruzione, Elisabetta Martuscelli, è stata anche spinta dalle richieste dei genitori, che hanno espresso la preoccupazione, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, di riportare in classe i propri figli. «Molte famiglie e ...

