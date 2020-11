Cast e personaggi di Motherland: Fort Salem, su Prime Video dal 20 novembre il “combattimento magico” al femminile (Di giovedì 19 novembre 2020) Il catalogo dello streaming di Amazon si arricchisce di una nuova serie tv in dieci episodi. Motherland: Fort Salem, su Prime Video dal 20 novembre, è un supernatural drama creato da Eliot Laurence (Claws) e prodotto da Will Ferrell, Adam McKay e Kevin Messick. Ambientata in un’America contemporanea ma alternativa, la storia racconta di come le streghe abbiano ottenuto la fine della loro persecuzione in cambio di un aiuto all’esercito degli Stati Uniti in caso di minacce o attacchi terroristici. Su questo sfondo emergono le figure di tre ragazze addestrate in combattimento magico fino al momento del dislocamento sul campo, nel quale gli schemi di potere tradizionali si ritrovano rovesciati. Le donne diventano il genere dominante e finiscono così in prima linea. Raelle Collar (Taylor ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Il catalogo dello streaming di Amazon si arricchisce di una nuova serie tv in dieci episodi., sudal 20, è un supernatural drama creato da Eliot Laurence (Claws) e prodotto da Will Ferrell, Adam McKay e Kevin Messick. Ambientata in un’America contemporanea ma alternativa, la storia racconta di come le streghe abbiano ottenuto la fine della loro persecuzione in cambio di un aiuto all’esercito degli Stati Uniti in caso di minacce o attacchi terroristici. Su questo sfondo emergono le figure di tre ragazze addestrate in combattimento magico fino al momento del dislocamento sul campo, nel quale gli schemi di potere tradizionali si ritrovano rovesciati. Le donne diventano il genere dominante e finiscono così in prima linea. Raelle Collar (Taylor ...

Hale2312 : RT @lighttoharry94: oggi finisce tutto. tutto. ad esprimere come mi sento non ci sono mai riuscita in qualsiasi momento. questa serie ti en… - giovanna30573 : RT @lighttoharry94: oggi finisce tutto. tutto. ad esprimere come mi sento non ci sono mai riuscita in qualsiasi momento. questa serie ti en… - ClaudiaSpanu2 : RT @lasoralalla: Perché si Josh e Emma perfetti ma Olivia e Tobias non sono da meno come Gillian che è superba nel ruolo della Thatcher e t… - lasoralalla : Perché si Josh e Emma perfetti ma Olivia e Tobias non sono da meno come Gillian che è superba nel ruolo della Thatc… - klowlbs : RT @lighttoharry94: oggi finisce tutto. tutto. ad esprimere come mi sento non ci sono mai riuscita in qualsiasi momento. questa serie ti en… -

Ultime Notizie dalla rete : Cast personaggi Cast e personaggi di Motherland: Fort Salem su Prime Video OptiMagazine Un vecchio registratore a bobina è al centro di una serie di intrighi e delitti in successione.

Garage Sale Mystery: La voce dell'assassino. Un vecchio registratore a bobina è al centro di una serie di intrighi e delitti in successione.

Pirati dei Caraibi | Margot Robbie ha rivelato come sarà il nuovo film

Un nuovo capitolo alla saga Pirati dei Caraibi sta prendendo forma sempre di più! Questa volta a parlare è stata una new entry molto apprezzata da Hollywood e dal mondo del cinema in generale: Margot ...

Garage Sale Mystery: La voce dell'assassino. Un vecchio registratore a bobina è al centro di una serie di intrighi e delitti in successione.Un nuovo capitolo alla saga Pirati dei Caraibi sta prendendo forma sempre di più! Questa volta a parlare è stata una new entry molto apprezzata da Hollywood e dal mondo del cinema in generale: Margot ...