Casaleggio vuole soldi per Rousseau, M5S: sua iniziativa autonoma (Di venerdì 20 novembre 2020) Nella nobile tradizione delle sagre della provincia italiana, quando lo spettacolo dei fuochi di artificio sta per arrivare al termine il maestro fuochista richiama l'attenzione del pubblico con una serie di botti magari non troppo spettacolari visivamente ma particolarmente fragorosi. E' questa la sensazione che trasmette il sempre più pirotecnico rapporto fra l'Associazione Rousseau presieduta da Davide Casaleggio e il Movimento 5 stelle. Tutto parte da un post pubblicato in mattinata sul Blog delle stelle, erede del blog di Beppe Grillo e storica voce ufficiale del M5S, gestito da sempre dalla Casaleggio associati: "Lunedì 23 novembre alle ore 19.00 presenteremo il piano 2020/2021 di Rousseau. Nel corso dell'evento saranno presentate importanti novità presenti sulla piattaforma Rousseau".Passano ...

RonnieMinds : @repubblica Casaleggio? Uno che pensava di vivere senza fare un cazzo per tutto il resto della sua vita e con i nos… - marisameli2 : @repubblica Casaleggio vuole i soldi senza muovere il culo - VaniaDelli : RT @angelinascanu: La Casaleggio associati prende 300 euro a parlamentare 5S. Ora 2 conti. 216 alla Camera e 107 Senato 216 + 107 = 323 323… - LianaCiccina : 'Chi vuole il voto online? Indovinate un po’ Perché questo metodo se la passa così male all’estero e invece il Gove… - BelusciGim : @jacopo_iacoboni @BiondoNik @Linkiesta Basta che paghi lui e per me Casaleggio può fare le ricerche che vuole -

Si è parlato anche di Rousseau: ci sarà un accordo? «Mio padre decise di far gestire la piattaforma Rousseau a un’associazione terza per evitare possibili conflitti di interessi di persone che potesse ...

