Carrozzieri | «Nel 2006 vicino alla Juve | ho incontrato Moggi»

Morris Carrozzieri parla di un retroscena di mercato: nel 2006 l'ex difensore è stato vicino alla Juventus. Ecco le sue parole Morris Carrozzieri, intervistato da FanPage.it, ha svelato un retroscena di mercato legato alla Juventus. «Avevo fatto tutto nel 2006, poi purtroppo è scoppiata l'inchiesta Calciopoli. Ma c'era già stato l'incontro a casa di Moggi. Il livello del calcio attuale è cambiato tantissimo, è molto più basso. Prima giocavi contro gente come Del Piero, Totti, Ronaldo, Ronaldinho, Kaka e Vieri, era quello il calcio che ci piaceva. Ricordo ancora la prima volta che marcai Ronaldinho. Lui e Ronaldo, quando ti puntavano, avevano una forza fisica e una tecnica davvero impressionante».

