Carlo ha avuto una storia con la sorella di Diana: The Crown nella bufera svela la relazione segreta (Di giovedì 19 novembre 2020) La famiglia reale inglese è di nuovo sotto i riflettori, ma questa volta per via di alcune indiscrezioni rivelate nella serie britannico-statunitense The Crown. Pare infatti che prima di sposare Lady Diana il Principe Carlo abbia avuto una relazione con una donna a lei molto vicina, la sorella Sarah Spencer. A raccontare i fatti, in buona parte romanzati, è stata la serie televisiva di successo che, a distanza di anni, ha lasciato a bocca aperta molti svelando alcune cocenti verità. Il programma tratta proprio la storia della Royal Family e la vita dei suoi personaggi, a partire dalla regina Elisabetta d'Inghilterra.

