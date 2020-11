Carlo Cracco | «Il mio primo grande amore? La torta di mele»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 19 novembre 2020) In un momento in cui tutti abbiamo bisogno di un po’ più di dolcezza Carlo Cracco arriva in libreria con il suo primo libro interamente dedicato ai dolci: Cracco, dolci e Fantasia (Vallardi). Un ricettario bello ed elegante scritto con Marco Pedron, pastry chef ora a capo del laboratorio di pasticceria di «Cracco in Galleria».