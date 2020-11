(Di giovedì 19 novembre 2020) In accordo con gli indicatori astrali, ho un buon consiglio per te offerto da David Bowie, anche lui del . Farai bene a tenerlo a mente da qui al 1 gennaio 2021. “Esci un po’ dalla tua profondità”, diceva. “E quando senti... Leggi

orlandafuriosaa : @malakaii_ capricorno - Harael14 : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, giovedì 19 novembre, con la Luna nel segno del Capricorno. Buona lettura e felice giornata a tu… - Baldaccio63 : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, giovedì 19 novembre, con la Luna nel segno del Capricorno. Buona lettura e felice giornata a tu… - Steve_Dog : Cara @Coopitalia, ma fare i riquadri grandi come i bollini? I nati nel segno del Capricorno, potrebbero avere un a… - pvesimale : @buoniisassi capricorno ascendente bilancia -

Ultime Notizie dalla rete : Capricorno

Plutone e Marte sono in ottimo aspetto per il vostro segno, da Capricorno e Ariete. Non aspettate altro tempo per dichiararvi a chi ha toccato le corde del vostro animo tenero e sensibile.E anche oggi siamo già arrivati alle previsioni astrologiche riguardanti la giornata di domani giovedì 19 novembre per gli ultimi quattro segni zodiacali: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il ...