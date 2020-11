Caos vaccini in Lombardia, medici di base senza risposte (Di venerdì 20 novembre 2020) «La comunicazione sull’assenza dei vaccini anti-influenzali inviata da Ats di Milano non è arrivata a tutti i medici di base» – dice Paola Pedrini segretaria generale regionale Fimmg (la Federazione italiana medici di medicina generale) – «c’è ancora tanta confusione. Non si riesce a capire quanti vaccini ci vengano dati in totale, siamo nel Caos. Tra l’altro l’ultimo lotto di vaccini che ci è stato consegnato non ha nelle confezioni gli aghi, quindi bisogna anche ordinare gli aghi. Di fatto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 20 novembre 2020) «La comunicazione sull’asdeianti-influenzali inviata da Ats di Milano non è arrivata a tutti idi» – dice Paola Pedrini segretaria generale regionale Fimmg (la Federazione italianadina generale) – «c’è ancora tanta confusione. Non si riesce a capire quantici vengano dati in totale, siamo nel. Tra l’altro l’ultimo lotto diche ci è stato consegnato non ha nelle confezioni gli aghi, quindi bisogna anche ordinare gli aghi. Di fatto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

